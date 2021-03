Colori delle regioni, ecco perché cambieranno martedì (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Brutte notizie per chi, come i residenti del Lazio, lunedì speravano di tornare in zona arancione: i Colori delle regioni infatti cambieranno martedì. Questo perché l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza entrata in vigore il 15 marzo ha 15 giorni di validità (qui il testo) e quindi provoca lo slittamento di un giorno rispetto al passato. Lazio in zona arancione da martedì Ciò significa che nelle regioni che dal rosso passano all’arancione, le scuole (superiori escluse) e i negozi potranno riaprire soltanto martedì. Così come i centri estetici e i parrucchieri. Stiamo parlando del Lazio e forse del Veneto. La conferma dei cambi di fascia arriverà con il monitoraggio di oggi e le successive ordinanze ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar – Brutte notizie per chi, come i residenti del Lazio, lunedì speravano di tornare in zona arancione: iinfatti. Questol’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza entrata in vigore il 15 marzo ha 15 giorni di validità (qui il testo) e quindi provoca lo slittamento di un giorno rispetto al passato. Lazio in zona arancione daCiò significa che nelleche dal rosso passano all’arancione, le scuole (superiori escluse) e i negozi potranno riaprire soltanto. Così come i centri estetici e i parrucchieri. Stiamo parlando del Lazio e forse del Veneto. La conferma dei cambi di fascia arriverà con il monitoraggio di oggi e le successive ordinanze ...

