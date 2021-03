Colore regioni | nessuna zona gialla fino al 30 aprile | in rosso Calabria | Toscana e Valle d’Aosta

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il bilancio dell’emergenza Coronavirus per questa settimana continua a non sorridere all’Italia. L’indice Rt è in caso ma ancora molto alto. Oggi il premier Draghi ha annunciato la riapertura delle scuolealle medie anche nelle scuole rosse, e saranno altre 3 lea finire nella fascia massima di restrizioni. L’ordinanza annunciata prevede anche il cambiodi un’altra Regione, l’unica a passare inarancione.: altre 3 inrossa da lunedì 29 Secondo quanto comunicato nell’ultima ora, il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza, che cambierà nuovamente ildellesul territorio italiano. I cambi saranno effettivi a partire da lunedì 29 marzo, ...

Advertising

ileniaquarta_ : RT @fanpage: Arriva l'ordinanza di Speranza: 3 Regioni cambiano colore - ellezeta23 : Come mi immagino Speranza che sceglie il colore delle regioni. - adrianobusolin : RT @Libero_official: 'Provvedimento idiota'. La #Meloni punta il dito contro #Speranza: quel 'dettaglio' sfuggito al ministro sul cambio di… - AA311922 : RT @Libero_official: 'Provvedimento idiota'. La #Meloni punta il dito contro #Speranza: quel 'dettaglio' sfuggito al ministro sul cambio di… - Libero_official : 'Provvedimento idiota'. La #Meloni punta il dito contro #Speranza: quel 'dettaglio' sfuggito al ministro sul cambio… -

Ultime Notizie dalla rete : Colore regioni

... mentre il Lazio martedì scala dalrosso all'arancione. A disporlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, che sta per firmare le nuove ordinanze sui colori delle, decisi ...Passano in area rossa leCalabria, Toscana e Val d'Aosta. La Regione Lazio, invece, passa in area arancione a scadenza della vigente ordinanza. Oltre al Lazio, che cambieràmartedì ...Confermato lockdown per la Lombardia. L'ipotesi: niente zone gialle fino al 30 aprile Da lunedì cambia ancora la mappa delle zone Covid d'Italia. Come previsto dal decreto legge del governo Draghi alm ...Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Come da attese, la Lombardia resta zona rossa e lo sarà per tutta la prossima settimana fino al weekend di Pasqua, ...