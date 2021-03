Coca-Cola presenta l’innovativo packaging KeelClip™ made in Campania (Di venerdì 26 marzo 2021) Grazie ad un investimento di 3 milioni di euro, lo stabilimento Coca-Cola di Marcianise (CE) è il primo in Italia a produrre il nuovo imballaggio che consentirà di ridurre del 50% le emissioni di CO2. Coca-Cola introduce sul mercato italiano la tecnologia KeelClip™, un innovativo sistema di imballaggio, in carta FSC proveniente da filiera responsabile e Leggi su 2anews (Di venerdì 26 marzo 2021) Grazie ad un investimento di 3 milioni di euro, lo stabilimentodi Marcianise (CE) è il primo in Italia a produrre il nuovo imballaggio che consentirà di ridurre del 50% le emissioni di CO2.introduce sul mercato italiano la tecnologia, un innovativo sistema di imballaggio, in carta FSC proveniente da filiera responsabile e

Advertising

zazoomblog : Coca-Cola presenta l’innovativo packaging KeelClip™ made in Campania - #Coca-Cola #presenta #l’innovativo - DusmanKader : @iamkakadude @bbosports Coca-Cola Samatta hahahahha - Mxnkisms : Milkshake in coca cola**** - antonellaa262 : Un investimento di 3 milioni di euro, lo stabilimento Coca-Cola di Marcianise (CE) è il primo in Italia a produrre… - stephyhathaway : @CashApp $pugm0m & Coca Cola -