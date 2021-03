CNH Industrial, acquisita quota minoritaria dell’azienda britannica Bennamann (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – CNH Industrial ha acquisito una quota minoritaria di Bennamann, società britannica produttrice di tecnologie agricole nel settore dell’energia pulita, di cui diventerà partner strategico esclusivo nel campo delle tecnologie agricole. La partnership, sottolinea CNH Industrial, “prosegue l’impegno della società nell’investire in tecnologie sostenibili che incrementano la produttività, offrendo agli agricoltori benefici concreti”, oltre che ridurre le emissioni generate dalle loro attività. Bennamann mette a punto soluzioni che sta massimizzano l’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili di origine locale in combinazione con rifiuti di origine animale per fornire l’energia necessaria all’azienda agricola, consentendo agli agricoltori di diventare ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – CNHha acquisito unadi, societàproduttrice di tecnologie agricole nel settore dell’energia pulita, di cui diventerà partner strategico esclusivo nel campo delle tecnologie agricole. La partnership, sottolinea CNH, “prosegue l’impegno della società nell’investire in tecnologie sostenibili che incrementano la produttività, offrendo agli agricoltori benefici concreti”, oltre che ridurre le emissioni generate dalle loro attività.mette a punto soluzioni che sta massimizzano l’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili di origine locale in combinazione con rifiuti di origine animale per fornire l’energia necessaria all’azienda agricola, consentendo agli agricoltori di diventare ...

Advertising

DividendProfit : CNH Industrial, acquisita quota minoritaria dell’azienda britannica Bennamann - MacchineA : CNH Industrial: acquisita una quota di minoranza in Augmenta - AgriculturaIT : New Holland invita gli agricoltori a un’esperienza immersiva in #YOUNIVERSE, la fiera digitale di CNH Industrial… - megliolifranco : - trasportareoggi : Un’ulteriore dimostrazione dei continui investimenti di CNH Industrial per le tecnologie agricole più avanzate -

Ultime Notizie dalla rete : CNH Industrial CNH Industrial, acquisita quota minoritaria dell'azienda britannica Bennamann CNH Industrial ha acquisito una quota minoritaria di Bennamann , società britannica produttrice di tecnologie agricole nel settore dell'energia pulita, di cui diventerà partner strategico esclusivo ...

CNH Industrial acquisisce quota minoritaria di Bennamann CNH Industrial ha annunciato il completamento dell'acquisizione di una quota minoritaria di Bennamann, società in rapida crescita produttrice di tecnologie agricole nel settore dell'energia pulita con ...

CNH Industrial acquisisce una quota di minoranza in Augmenta 25-03-2021 Trasportale CNH Industrial, acquisita quota minoritaria dell'azienda britannica Bennamann CNH Industrial ha acquisito una quota minoritaria di Bennamann, società britannica produttrice di tecnologie agricole nel settore ...

Come rosseggiano i conti Exor (ma Elkann festeggia col dividendo) La pandemia contagia anche i conti di Exor, che nel 2020 registra un rosso di 30 milioni di euro. I numeri, però, non preoccupano la holding (di diritto olandese) del gruppo Agnelli, che guardando anc ...

ha acquisito una quota minoritaria di Bennamann , società britannica produttrice di tecnologie agricole nel settore dell'energia pulita, di cui diventerà partner strategico esclusivo ...ha annunciato il completamento dell'acquisizione di una quota minoritaria di Bennamann, società in rapida crescita produttrice di tecnologie agricole nel settore dell'energia pulita con ...CNH Industrial ha acquisito una quota minoritaria di Bennamann, società britannica produttrice di tecnologie agricole nel settore ...La pandemia contagia anche i conti di Exor, che nel 2020 registra un rosso di 30 milioni di euro. I numeri, però, non preoccupano la holding (di diritto olandese) del gruppo Agnelli, che guardando anc ...