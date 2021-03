Clubhouse - Lapo Elkann lancia l' Automotive Design Club

(Di venerdì 26 marzo 2021)torna a parlare diautomobilistico e lo fa sulla piattaforma social più in voga del momento,. Il poliedrico imprenditore italiano ha creato, un'iniziativa pensata per promuovere il dialogo e il confronto traer di auto: il primo incontro si terrà domenica 28 marzo alle 18 italiane e avrà come ospiti i direttori dello Stile dei marchi Ferrari e Lamborghini, Flavio Manzoni e Mitja Borkert. Ospiti illustri. Insieme alle due matite che hanno firmato diversi modelli iconici ci saranno anche Roberto Giolito, direttore di FCA Heritage (oggi Stellantis), e Giovanni Perosino, manager con una lunga esperienza maturata prima nel Gruppo FCA e in seguito nel Gruppo Volkswagen: tra i temi che ...

Quattroruote

Elkann torna a parlare di design automobilistico e lo fa sulla piattaforma social più in voga del momento,. Il poliedrico imprenditore italiano ha creato Automotive Design Club , un'...Automotive Design Club, iniziativa online creata daElkann per promuovere il dialogo e il confronto sul design automobilistico , terrà sudomenica 28 marzo alle ore 18 italiane il primo incontro. Gli ospiti Ospiti saranno Flavio Manzoni ...Sbarcherà su Clubhouse a partire da domenica 28 marzo, alle ore 18, “Automotive Design Club”. Un format, ideato da Lapo Elkann, incentrato sul dialogo e il confronto per raccontare il mondo del design ...L'iniziativa online, creata per promuovere il confronto sullo Stile automobilistico, avrà come ospiti Flavio Manzoni e Mitja Borkert, direttori dello Stile dei marchi Ferrari e Lamborghini ...