Clima | ENEA | “Salgono a 8 le stazioni di rilevazione italiane nella rete mondiale Global Atmosphere Watch”

(Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Conferito dall’Organizzazione meteorologica(WMO) all’Osservatoriodelle Madonie, il riconoscimento ufficiale di stazione regionale per tutta l’area del Mediterraneo centrale, nell’ambito del(GAW), laper lo studio del cambiamentotico che coinvolge circa 80 Paesi. La notizia – fa saperein una nota – è stata diffusa in occasione della Giornatadella Meteorologia che si celebra il 23 marzo per ricordare l’entrata in vigore della Convenzione che nel 1950 ha segnato la nascita dell’Organizzazionedella Meteorologia, per volere delle Nazioni Unite.” “Questo riconoscimento di portata internazionale – sottolinea ...

Ultime Notizie dalla rete : Clima ENEA

