Claudia Ruggeri, sotto l’accappatoio niente: la foto sexy della Miss di Avanti un Altro (Di venerdì 26 marzo 2021) La prorompente Claudia Ruggeri sta infuocando la rete con i suoi scatti mozzafiato. La sua avvenenza e la sua simpatia l’hanno catapultata di diritto nell’olimpo delle più belle e desiderate della televisione. Sul web impazzano i suoi scatti, a seguire una delle foto piàù amate dagli utenti. Miss Claudia di “Avanti un Altro!” Fa impazzire il web Claudia Ruggeri è una delle donne più amate della televisione italiana, e non solo. Il suo profilo Instagram vanta infatti ben i milione di followers! Un numero pazzesco di utenti con i quali la bella Claudia si tiene in contatto attraverso foto, Insta Stories e video. Il pubblico del piccolo schermo e quello ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 marzo 2021) La prorompentesta infuocando la rete con i suoi scatti mozzafiato. La sua avvenenza e la sua simpatia l’hanno catapultata di diritto nell’olimpo delle più belle e desideratetelevisione. Sul web impazzano i suoi scatti, a seguire una dellepiàù amate dagli utenti.di “un!” Fa impazzire il webè una delle donne più amatetelevisione italiana, e non solo. Il suo profilo Instagram vanta infatti ben i milione di followers! Un numero pazzesco di utenti con i quali la bellasi tiene in contatto attraverso, Insta Stories e video. Il pubblico del piccolo schermo e quello ...

zazoomblog : Claudia Ruggeri in accappatoio fa boom di like: “Ho terminato” – FOTO - #Claudia #Ruggeri #accappatoio #like: - zazoomblog : Claudia Ruggeri la camicia regala un’ampia scollatura: la collana cade lì – FOTO - #Claudia #Ruggeri #camicia… - DJMaverix : Le Migliori #Foto di @ClaudiaRuggeridel mese di #Febbraio 2021 Cuore rosso #avantiunaltro #MissClaudia #Roma… - pairsonnalitesF : Avanti un Altro | Claudia Ruggeri spiazza totalmente Bonolis | “E' incredibile” – FOTO: ... RT @catlatorre: Un trib… - zazoomblog : Claudia Ruggeri la bomba sexy di Avanti un altro: “Che favola” – FOTO - #Claudia #Ruggeri #bomba #Avanti -