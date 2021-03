Claudia Gerini: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, figli, altezza, Instagram, vita privata (Di venerdì 26 marzo 2021) Tutto pronto per la terza puntata dello show di Rai 1, Canzone segreta in onda questa sera, venerdì 26 marzo in prima serata. Tra i protagonisti anche l’attrice Claudia Gerini. Claudia Gerini: chi è, età, carriera Claudia Gerini è nata a Roma il 18 dicembre del 1971. A 13 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager, nella giuria del concorso era presente anche Gianni Boncompagni. Nei primi anni ’80 Claudia Gerini è comparsa in alcuni spot televisivi e nel 1987 ha partecipato al film Roba da ricchi nel ruolo della figlia di Lino Banfi. Il suo esordio in televisione risale al 1991 quando ha condotto un gioco telefonico nel programma Primadonna. In seguito, è entrata a far parte di Non è la Rai. Dopo alcuni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) Tutto pronto per la terza puntata dello show di Rai 1, Canzone segreta in onda questa sera, venerdì 26 marzo in prima serata. Tra i protagonisti anche l’attrice: chi è, età,è nata a Roma il 18 dicembre del 1971. A 13 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager, nella giuria del concorso era presente anche Gianni Boncompagni. Nei primi anni ’80è comparsa in alcuni spot televisivi e nel 1987 ha partecipato al film Roba da ricchi nel ruolo dellaa di Lino Banfi. Il suo esordio in televisione risale al 1991 quando ha condotto un gioco telefonico nel programma Primadonna. In seguito, è entrata a far parte di Non è la Rai. Dopo alcuni ...

