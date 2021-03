Claudia Gerini: avete mai visto com’era da giovane? (Di venerdì 26 marzo 2021) Questa sera Claudia Gerini sarà ospite di “Canzone segreta”: avete mai visto com’era la bellissima attrice da giovane? L’attrice Claudia Gerini (getty)La splendida e talentuosa attrice Claudia Gerini sarà questa sera ospite su Rai 1 del programma condotto da Serena Rossi “Canzone segreta”. Insieme a lei ad emozionarsi sulle note delle canzoni del cuore ci saranno Amanda Lear, Raul Bova, Paola Perego e tanti altri. Romana di nascita, l’attrice Claudia Gerini ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo molto presto, a soli 13 anni. Partecipò infatti ad un concorso di bellezza, Miss Teenager, e da allora iniziarono i primi spot pubblicitari. Già sul finire ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Questa serasarà ospite di “Canzone segreta”:maila bellissima attrice da? L’attrice(getty)La splendida e talentuosa attricesarà questa sera ospite su Rai 1 del programma condotto da Serena Rossi “Canzone segreta”. Insieme a lei ad emozionarsi sulle note delle canzoni del cuore ci saranno Amanda Lear, Raul Bova, Paola Perego e tanti altri. Romana di nascita, l’attriceha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo molto presto, a soli 13 anni. Partecipò infatti ad un concorso di bellezza, Miss Teenager, e da allora iniziarono i primi spot pubblicitari. Già sul finire ...

Advertising

RadiocorriereTv : Tutto è pronto per stupire ed emozionare con #CanzoneSegreta, questa sera in prima serata su @RaiUno. Ospiti di… - gianlu_79 : RT @ZeusMega: Brava, bella e simpatica Claudia Gerini... spero sempre si realizzi il suo one woman show, che sogna di fare! #canzonesegreta - Ema_poet : RT @ZeusMega: Brava, bella e simpatica Claudia Gerini... spero sempre si realizzi il suo one woman show, che sogna di fare! #canzonesegreta - Pasqual64692942 : @RaiUno @serenarossi_com Claudia Gerini sei sempre ugale a 20 snni fa complimenti - darksnighter : RT @ZeusMega: Brava, bella e simpatica Claudia Gerini... spero sempre si realizzi il suo one woman show, che sogna di fare! #canzonesegreta -