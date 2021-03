Cina - Great Wall potrebbe produrre le elettriche di Xiaomi (Di venerdì 26 marzo 2021) La Xiaomi sarebbe pronta a fare il suo ingresso nel mercato dei veicoli elettrici sfruttando le capacità produttive della Great Wall Motor: l'indiscrezione è stata riportata dalla Reuters, secondo cui la società tecnologica cinese, nota soprattutto per i suoi smartphone, avrebbe in programma di realizzare auto a batteria all'interno di uno degli stabilimenti cinesi del costruttore di Baoding, città situata a circa 140 chilometri a sud di Pechino. Trattative in corso. L'interesse dell'azienda high tech per le vetture elettriche non è nuovo: da almeno cinque anni, infatti, circolano indiscrezioni su un progetto a marchio Xiaomi, ma dalla società non sono mai arrivate conferme ufficiali. Inoltre, il suo fondatore e amministratore delegato, Lei Jun, è uno degli azionisti della Xpeng, startup di veicoli ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 marzo 2021) Lasarebbe pronta a fare il suo ingresso nel mercato dei veicoli elettrici sfruttando le capacità produttive dellaMotor: l'indiscrezione è stata riportata dalla Reuters, secondo cui la società tecnologica cinese, nota soprattutto per i suoi smartphone, avrebbe in programma di realizzare auto a batteria all'interno di uno degli stabilimenti cinesi del costruttore di Baoding, città situata a circa 140 chilometri a sud di Pechino. Trattative in corso. L'interesse dell'azienda high tech per le vetturenon è nuovo: da almeno cinque anni, infatti, circolano indiscrezioni su un progetto a marchio, ma dalla società non sono mai arrivate conferme ufficiali. Inoltre, il suo fondatore e amministratore delegato, Lei Jun, è uno degli azionisti della Xpeng, startup di veicoli ...

Advertising

solomotori : Great Wall lancia in Cina Tank, nuova marca di fuoristrada - bellogatto1 : RT @miia_2018: 'È in corso una guerra, ma non tra Cina e USA. L'obiettivo finale non è distruggere né l'Impero americano né il sistema comu… - Sakurauchi_Hime : RT @miia_2018: 'È in corso una guerra, ma non tra Cina e USA. L'obiettivo finale non è distruggere né l'Impero americano né il sistema comu… - celestinoceles7 : RT @miia_2018: 'È in corso una guerra, ma non tra Cina e USA. L'obiettivo finale non è distruggere né l'Impero americano né il sistema comu… - eterea_naive : RT @miia_2018: 'È in corso una guerra, ma non tra Cina e USA. L'obiettivo finale non è distruggere né l'Impero americano né il sistema comu… -