ciapaipaebae | dopo il pene gigante | fa ' capolino' La Prigione ai Giardini della Biennale

(Di venerdì 26 marzo 2021) Unin cemento compare a San Marco 19 maggio 2020 Si era fatto conoscere per unin marmo, alto circa un metro e pesante 200 chili, comparso davanti a San Marco per la prima volta il ...

Ultime Notizie dalla rete : #ciapaipaebae dopo

L'artista che su Instagram si fa conoscere come, a distanza di 10 mesi ha colpito ancora, questa volta con un'altra opera, posizionata ieri, nel giorno in cui ricorrevano i 1600 anni di ...L'artista che su Instagram si fa conoscere come, a distanza di 10 mesi ha colpito ancora, questa volta con un'altra opera, posizionata ieri, nel giorno in cui ricorrevano i 1600 anni di ...