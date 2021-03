“Ci siamo fatti fregare da Big Pharma”: da Draghi a von der Leyen, ora lo ammettono tutti (Di venerdì 26 marzo 2021) Alla fine, inevitabili, sono arrivate anche le ammissioni di colpa, in merito alla gestione di un piano vaccinale che non sarebbe potuto essere organizzato peggio, tra ritardi, polemiche e un sistema di priorità che fa acqua da tutte le parti. Senza nemmeno che si sia ancora riusciti a dare chiarimenti ai cittadini circa la reale efficacia e sicurezza dei farmaci messi in campo. Cospargersi il capo di cenere è così diventato di colpo l’unico modo per non perdere completamente la faccia, rito al quale i leader dei Paesi europei sono ormai costretti anche a causa dell’infausto paragone con un Regno Unito che, fuori dall’Ue, marcia invece a gonfie vele verso un ritorno alla normalità. E al quale non ha potuto sottrarsi nemmeno Draghi. La follia con la quale l’Unione ha firmato contratti surreali con i colossi di Big Pharma, a tutto vantaggio di questi ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 26 marzo 2021) Alla fine, inevitabili, sono arrivate anche le ammissioni di colpa, in merito alla gestione di un piano vaccinale che non sarebbe potuto essere organizzato peggio, tra ritardi, polemiche e un sistema di priorità che fa acqua da tutte le parti. Senza nemmeno che si sia ancora riusciti a dare chiarimenti ai cittadini circa la reale efficacia e sicurezza dei farmaci messi in campo. Cospargersi il capo di cenere è così diventato di colpo l’unico modo per non perdere completamente la faccia, rito al quale i leader dei Paesi europei sono ormai costretti anche a causa dell’infausto paragone con un Regno Unito che, fuori dall’Ue, marcia invece a gonfie vele verso un ritorno alla normalità. E al quale non ha potuto sottrarsi nemmeno. La follia con la quale l’Unione ha firmato contratti surreali con i colossi di Big, a tutto vantaggio di questi ...

Ultime Notizie dalla rete : siamo fatti Vaccini, Draghi: "Ci siamo fatti ingannare". Mancano 100 mln di dosi promesse Affaritaliani.it Covid, Umbria con Rt a 0,81. Coletto: «Situazione migliora, possibile scuole aperte dopo Pasqua» di Iv. Por.«L'epidemia sta evolvendo verso una fase migliore, se ci sarà la possibilità di riaprire le scuole dopo Pasqua lo valuteremo e lo faremo». Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Luc ...

