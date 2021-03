Ci mancava il rosso rafforzato Dove cambiano tutte le regole

(Di venerdì 26 marzo 2021) Emanuela Carucci Nuoveper i pugliesi. Negozi chiusi alle 18 e asporto solo su prenotazione on line. I non residenti non potranno entrare nella regione La Puglia è attualmente una delle regioni più colpite dal Coronavirus. Attualmente i positivi sono 182.779 e la provincia di Bari è quella più colpita con 71.865 casi. A mettere in ginocchio la regione è al terza ondata "con l'incognita delle varianti che ci tiene sempre in allerta", come ha specificato il governatore Michele Emiliano che ha emanato una nuova ordinanza che prevede la cosiddetta zona rossa rafforzata. A partire dal 27 marzo fino al 6 aprile prossimo la Puglia chiude le porte ai non residenti e sono previste le seguenti. Le seconde case Sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere ...

