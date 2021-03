Chiusura automatica delle scuole, il Tar del Lazio accoglie il ricorso degli studenti: «Riesaminare le misure entro il 2 aprile» (Di venerdì 26 marzo 2021) I dati sui contagi da Coronavirus nelle scuole richiamati nel Dpcm dello scorso 2 marzo, che hanno portato alla Chiusura automatica degli istituti di ogni ordine e grado nelle zone rosse e al ricorso alla Dad in quelle arancioni e gialle, non sono stati ritenuti convincenti dal Tar del Lazio. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso presentato tramite lo studio legale Onida-Randazzo dal comitato A scuola! di Milano e da un gruppo di genitori e studenti delle scuole secondarie, ordinando alla presidenza del Consiglio di Riesaminare (e rimotivare) entro il 2 aprile quella parte del Dpcm. Il governo, inoltre, non avrebbe preso in considerazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) I dati sui contagi da Coronavirus nellerichiamati nel Dpcm dello scorso 2 marzo, che hanno portato allaistituti di ogni ordine e grado nelle zone rosse e alalla Dad in quelle arancioni e gialle, non sono stati ritenuti convincenti dal Tar del. I giudici amministrativi hanno infatti accolto ilpresentato tramite lo studio legale Onida-Randazzo dal comitato A scuola! di Milano e da un gruppo di genitori esecondarie, ordinando alla presidenza del Consiglio di(e rimotivare)il 2quella parte del Dpcm. Il governo, inoltre, non avrebbe preso in considerazione ...

