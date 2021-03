Chiara Ferragni | prima foto ‘ufficiale’ della figlia Vittoria E tutti notano | “È proprio così”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Solo pochi anni fa iniziava l’avventura che tutt’oggi vede protagonistie Fedez. Il gossip al tempo parlava solo del loro colpo di fulmine, avvenuto grazie ad un’ironica frase sull’imprenditrice digitale scritta dal cantante per la hit Vorrei ma non posto. Dopo le memorabili nozze e l’arrivo di Leone e, le due star godono ancora lo status di coppia più seguita di sempre. Gli eredi dell’impero virtuale fondato dae Fedez sono nati nello stesso periodo dell’anno (Leone il 19 marzo 2018 e la sorella il 23 marzo 2021). Quello in cui la natura si risveglia, creando un’atmosfera di rinascita e speranze. Il momento migliore per introdurreal mondo. La famigliola è già rientrata a casa, documentando il tutto, e Leone ha mostrato i primi e ...

ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto molto commovente che ritrae la famiglia al completo, amato cane compreso: ecco la prima foto che immortala l'intera Ferragnez Family, ...Tra i milioni di follower die Fedez, si sono infiltrati profili che, nemmeno troppo velatamente, non hanno fatto mancare il loro disprezzo verso la coppia, stavolta in modo ancor più ...Chiara Ferragni, grazie a uno scatto in particolare i follower hanno potuto confermare la teoria appoggiata dalla maggioranza ...Chiara Ferragni ha partorito la piccola Vittoria e, dopo essere rimasta per due giorni in ospedale, è finalmente tornata a casa ...