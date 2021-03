Chi era la prima lesbica moderna: su laF “Gentleman Jack” svela tutti i segreti di Anne Lister (Di venerdì 26 marzo 2021) Dal 1806 al 1840 Anne Lister ha documentato la sua vita ordinaria e straordinaria nei suoi diari. Arrivati a noi, 200 anni dopo sono diventati una serie tv, Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no, coprodotta da BBC One e HBO. Una creazione della sceneggiatrice premio BAFTA Sally Wainwright, che firma anche la regia accanto a Sarah Harding e Jennifer Perrott. X Con SurAnne Jones nei panni della protagonista, il dramma storico andrà in onda con i suoi otto episodi a partire da stasera alle 21.10 in esclusiva su laF (e sarà disponibile On Demand su Sky, su Sky Go e su Now TV). Leggi anche › Debutta su Netflix lo stile pulp di “Sky Rojo”: fuga disperata di tre donne dal loro protettore ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 marzo 2021) Dal 1806 al 1840ha documentato la sua vita ordinaria e straordinaria nei suoi diari. Arrivati a noi, 200 anni dopo sono diventati una serie tv,– Nessuna mi ha mai detto di no, coprodotta da BBC One e HBO. Una creazione della sceneggiatrice premio BAFTA Sally Wainwright, che firma anche la regia accanto a Sarah Harding e Jennifer Perrott. X Con SurJones nei panni della protagonista, il dramma storico andrà in onda con i suoi otto episodi a partire da stasera alle 21.10 in esclusiva su laF (e sarà disponibile On Demand su Sky, su Sky Go e su Now TV). Leggi anche › Debutta su Netflix lo stile pulp di “Sky Rojo”: fuga disperata di tre donne dal loro protettore ...

