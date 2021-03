Chi è Olda, il caprone misterioso di “Italian’s Got Talent”? (Di venerdì 26 marzo 2021) Tra tutte le straordinarie attrazioni della finale di “Italian’s Got Talent”, ha debuttato un nuovo, inaspettato e bizzarro protagonista. Si tratta proprio di Olda, caprone misterioso che, con la complicità di Frank Matano, ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i giudici del Talent. Ebbene, Olda vanta anche un profilo Instagram, su cui al momento ci sono solo due post. Uno di questi è un video in cui Olda bussa alla porta di Frank Matano. Olda, ecco cosa è successo in puntata E’ stata mandata in onda una gag divertente già dal backstage. Una brucata per scongiurare l’ansia, il tocco dell’hair-stylist e poi eccoli in platea, Frank e Olda, seduti uno accanto all’altro a scambiarsi battute e sguardi d’intesa. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Tra tutte le straordinarie attrazioni della finale di “Got”, ha debuttato un nuovo, inaspettato e bizzarro protagonista. Si tratta proprio diche, con la complicità di Frank Matano, ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i giudici del. Ebbene,vanta anche un profilo Instagram, su cui al momento ci sono solo due post. Uno di questi è un video in cuibussa alla porta di Frank Matano., ecco cosa è successo in puntata E’ stata mandata in onda una gag divertente già dal backstage. Una brucata per scongiurare l’ansia, il tocco dell’hair-stylist e poi eccoli in platea, Frank e, seduti uno accanto all’altro a scambiarsi battute e sguardi d’intesa. La ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : @IGT_official 2021: Chi è #Olda, il caprone arrivato in finale - SMSNEWSOFFICIAL : Italia’s Got Talent 2021: Chi è Olda, il caprone arrivato in finale -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Olda IGT, Matano: partecipare al fattore leggerezza degli italiani mi riempie di orgoglio La nuova amica di nome Olda Ma c'è di più, perché Frank ha una nuova amica: "Il caprone si chiama Olda , non posso dire chi è, siamo molto amici, presto capirete cosa stiamo architettando". E poi, ...

Italia's Got Talent 2021: Frank Matano e Olda, chi è il caprone arrivato in finale (video) Frank è perplesso: " Sto sognando? Chi ha detto cosa? Quando? Perché Io? E soprattutto... sta ... Cosa significano questi disegni? Per scoprire se Frank riuscirà a terminare il compito che Olda gli ha ...

Chi è Olda, il caprone misterioso di "Italian's Got Talent"? Metropolitan Magazine Chi è Olda, il caprone misterioso di “Italian’s Got Talent”? Si tratta proprio di Olda, caprone misterioso che, con la complicità di Frank Matano, ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i giudici del talent. Ebbene, Olda vanta anche un profilo Instagram, su ...

Olda: l’amico caprone di Frank Matano Un nuovo, inaspettato e bizzarro protagonista, un caprone misterioso che, con la complicità di Frank Matano, ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i giudici del talent. Una gag che diverte già dal ...

La nuova amica di nomeMa c'è di più, perché Frank ha una nuova amica: "Il caprone si chiama, non posso direè, siamo molto amici, presto capirete cosa stiamo architettando". E poi, ...Frank è perplesso: " Sto sognando?ha detto cosa? Quando? Perché Io? E soprattutto... sta ... Cosa significano questi disegni? Per scoprire se Frank riuscirà a terminare il compito chegli ha ...Si tratta proprio di Olda, caprone misterioso che, con la complicità di Frank Matano, ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i giudici del talent. Ebbene, Olda vanta anche un profilo Instagram, su ...Un nuovo, inaspettato e bizzarro protagonista, un caprone misterioso che, con la complicità di Frank Matano, ha lasciato a bocca aperta il pubblico e i giudici del talent. Una gag che diverte già dal ...