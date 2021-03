Cheli Consulta | «Ho 86 anni | non sono stato vaccinato In Toscana nessuno mi ha chiamato»

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Nonancora in attesa. Ho 86mami haqui in. A differenza dei miei coetanei romani che hanno beneficiato della prima e seconda dose eimmunizzati”. A parlare dalle colonne del Corriere della Sera è il vicepresidente emerito della Corte costituzionale. Enzopunta l’indice contro i ritardi e le difformità tra le Regioni nei criteri delle categorie prioritarie nella campagna vaccinale. Vaccini,: le Regioni calpestano la Costituzione ”Il diritto alla salute è l’unico qualificato nella Costituzione come fondamentale. E dunque la sua tutela non può subire diversità tra luoghi nei quali la persona risiede”. L’accusa è forte. “Non è ...

Questo principio non può dunque essere confinato al solo caso della Valle d'Aosta, dove, come fa notare sul Messaggero l'ex vice presidente della, Enzo, 'l'uso di un potere esercitato ...Ma l'errore non può essere un motivo valido per sfiduciare il governo" dice al Sussidiario Enzo, costituzionalista, già vicepresidente della. Se anzi il governo vuole governare l'...''Non sono stato vaccinato, sono ancora in attesa. Ho 86 anni ma nessuno mi ha chiamato qui in Toscana a differenza dei miei coetanei romani che hanno beneficiato della prima e seconda dose e sono imm ...Parla uno dei firmatari dell’appello degli intellettuali. «La Toscana guardi a quelle regioni che hanno fatto meglio» ...