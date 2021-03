Che fine ha fatto Angelo Borrelli: “L’addio? Ferita aperta, ora vedo di nuovo la luce. Voglio fare il giudice alla Corte dei Conti” (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel corso della prima ondata era diventato un volto familiare, anche se la sua cadenza nell’elenco dei dati sulla pandemia in corso durante il lockdown non era piaciuta proprio a tutti. Ora Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile per quasi 4 anni, ha mollato ogni incarico dopo la sostituzione con Fabrizio Curcio, peraltro suo predecessore. Ha fatto richiesta per entrare alla Corte dei Conti: “Sono un esperto di contabilità” dice nella prima intervista dopo L’addio, rilasciata a Repubblica. “Ho saputo giusto ieri che la pratica per l’accettazione della richiesta è partita, è solo questione di tempo e sarò un magistrato contabile”. L’umore non è dei migliori. Quando Repubblica gli fa notare che la Protezione Civile è stata col tempo allontanata dai riflettori e dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Nel corso della prima ondata era diventato un volto familiare, anche se la sua cadenza nell’elenco dei dati sulla pandemia in corso durante il lockdown non era piaciuta proprio a tutti. Ora, capo della Protezione Civile per quasi 4 anni, ha mollato ogni incarico dopo la sostituzione con Fabrizio Curcio, peraltro suo predecessore. Harichiesta per entraredei: “Sono un esperto di contabilità” dice nella prima intervista dopo, rilasciata a Repubblica. “Ho saputo giusto ieri che la pratica per l’accettazione della richiesta è partita, è solo questione di tempo e sarò un magistrato contabile”. L’umore non è dei migliori. Quando Repubblica gli fa notare che la Protezione Civile è stata col tempo allontanata dai riflettori e dal ...

