Che Dio ti benedica, se non sei gay. La Chiesa ancora una volta messaggera di disuguaglianza e discriminazione (Di venerdì 26 marzo 2021) Il mondo è scosso da continue aggressioni alla libertà di espressione del proprio genere, della identità sessuale, dei propri gusti. È fresca fresca, purtroppo, la notizia del pestaggio di due ragazzi a Roma, provocata da un bacio. La coppia gay è stata insultata e picchiata per aver osato compiere in pubblico questo gesto così straordinariamente naturale fra due persone che nutrono sentimenti l’una per l’altra. O che hanno solo e semplicemente voglia di mettersi la lingua in bocca, anche senza sentimenti. Il concetto è lo stesso. Gli omosessuali non sono conformi al disegno di Dio Subito dopo, con un tempismo perfetto, mentre il mondo sano fa il diavolo a quattro per superare questi osceni esempi di craniolesioni, la Chiesa dice di voler negare la benedizione agli omosessuali, dichiarando “illecite” tali benedizioni anche se questo, secondo la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Il mondo è scosso da continue aggressioni alla libertà di espressione del proprio genere, della identità sessuale, dei propri gusti. È fresca fresca, purtroppo, la notizia del pestaggio di due ragazzi a Roma, provocata da un bacio. La coppia gay è stata insultata e picchiata per aver osato compiere in pubblico questo gesto così straordinariamente naturale fra due persone che nutrono sentimenti l’una per l’altra. O che hanno solo e semplicemente voglia di mettersi la lingua in bocca, anche senza sentimenti. Il concetto è lo stesso. Gli omosessuali non sono conformi al disegno di Dio Subito dopo, con un tempismo perfetto, mentre il mondo sano fa il diavolo a quattro per superare questi osceni esempi di craniolesioni, ladice di voler negare la benedizione agli omosessuali, dichiarando “illecite” tali benedizioni anche se questo, secondo la ...

Pontifex_it : Maria non è solo il ponte tra noi e Dio, è di più: è la strada che Dio ha percorso per giungere a noi ed è la strad… - Pontifex_it : Invito tutti ancora una volta ad accogliere e testimoniare il “Vangelo della vita”, a promuovere e a difendere la v… - Pontifex_it : Ogni giorno che inizia, se accolto nella #preghiera, si accompagna al coraggio, così che i problemi da affrontare n… - till_theam : @curlyyyangel d'avenia e la troisi si, ma fanno due generi molto diversi, la troisi scrive fantasy da dio e d'aveni… - alessiawithtwos : @fergusonsoulx forse faro anche io così perché non è possibile ahahah va bene che non sono una critica di libri però santo dio -