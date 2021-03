“Che cosa vuoi fare, scusa?”. Isola dei famosi, Tommaso Zorzi si scaglia contro il naufrago: “Sei presuntuoso” (Di venerdì 26 marzo 2021) Altro giro altra corsa: si parla dell’Isola dei famosi dopo la bella puntata (ricchissima) di ieri sera. Lo show entra subito nel vivo, con il confronto tra i due naufraghi al televoto Francesca Lodo e Brando Giorgi. Quest’ultimo è da poco entrato far parte del gruppo dei Burinos, e anche in questo caso, non ha conquistato consensi da parte dei suoi nuovi compagni d’avventura, che mal sopportano i suoi consigli non richiesti. La padrona di casa Ilary Blasi chiede un parere a Tommaso Zorzi in merito al ruolo dell’attore, e l’influencer, che ammette di voler essere abbastanza provocatorio, stuzzica Brando Giorgi affermando: “Credo che tu sia un concorrente perfetto all’interno di un reality perché non sei particolarmente simpatico e a tratti sei anche presuntuoso”. Tommaso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Altro giro altra corsa: si parla dell’deidopo la bella puntata (ricchissima) di ieri sera. Lo show entra subito nel vivo, con il confronto tra i due naufraghi al televoto Francesca Lodo e Brando Giorgi. Quest’ultimo è da poco entrato far parte del gruppo dei Burinos, e anche in questo caso, non ha conquistato consensi da parte dei suoi nuovi compagni d’avventura, che mal sopportano i suoi consigli non richiesti. La padrona di casa Ilary Blasi chiede un parere ain merito al ruolo dell’attore, e l’influencer, che ammette di voler essere abbastanza provocatorio, stuzzica Brando Giorgi affermando: “Credo che tu sia un concorrente perfetto all’interno di un reality perché non sei particolarmente simpatico e a tratti sei anche”....

