Champions League, nuovo format dal 2024: a giorni la decisione dell'Uefa (Di venerdì 26 marzo 2021) Potrebbero mancare ormai poche ore alla decisione dell'Uefa sul futuro della Champions League, che a partire dal 2024 potrebbe avere un nuovo format. A confermarlo è Lars-Christer Olsson, presidente della European Leagues che raggruppa tutte le principali leghe europee. Mercoledì 31 marzo è infatti previsto l'Esecutivo Uefa, nel quale potrebbe essere presa una decisione definitiva in merito. Entrando nello specifico, si tratta di un format che dovrebbe scongiurare il rischio di una frattura con i club che negli anni scorsi hanno avanzato l'ipotesi della Superlega. Il numero di squadre partecipanti passerebbe da 32 a 36, con una fase unica a gironi che vedrebbe ogni squadra disputare ben dieci partite.

