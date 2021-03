Cervello umano: ecco perché e così sviluppato (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo gli scienziati, il Cervello umano sarebbe tre volte più grande di quello delle grandi scimmie. Vediamo lo studio che ha portato a questa conclusione. Cervello umano: cosa hanno scoperto gli scienziati? La corteccia cerebrale umana adulta avrebbe quasi il doppio dei neuroni presenti in quella delle grandi scimmie. Uno degli attributi che distingue la Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Secondo gli scienziati, ilsarebbe tre volte più grande di quello delle grandi scimmie. Vediamo lo studio che ha portato a questa conclusione.: cosa hanno scoperto gli scienziati? La corteccia cerebrale umana adulta avrebbe quasi il doppio dei neuroni presenti in quella delle grandi scimmie. Uno degli attributi che distingue la

Advertising

ClinicamenteB : RT @heather_parisi: Questo virus esiste già. Si manifesta in forme diverse come odio, fanatismo, intolleranza e settarismo. Distrugge i neu… - ACCEDIALSITO : RT @sabrina__sf: 'Il cervello umano è un meccanismo unico. Lavora incessantemente dal momento della nascita fino all'acquisto della TV'.… - LPincia : RT @sabrina__sf: 'Il cervello umano è un meccanismo unico. Lavora incessantemente dal momento della nascita fino all'acquisto della TV'.… - GastoneSabba : RT @heather_parisi: Questo virus esiste già. Si manifesta in forme diverse come odio, fanatismo, intolleranza e settarismo. Distrugge i neu… - IN2IT_italia : [TIKTOK] [#ISAAC] I tried to scream....* #IsaacVkm #??? #?? #fyp #IN2IT Eng: # Il 75% del cervello umano è fatto… -