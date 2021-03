"Cerco un farmacista uomo". Discriminazione o richiesta legittima? (Di venerdì 26 marzo 2021) Cerco un nuovo dipendente, ma deve essere uomo. Questa la sintesi di una mail (privata) firmata dal titolare di una farmacia della provincia pisana, e destinata a un dipendente del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa. Una comunicazione che non sta solo animando le pagine di cronaca locale e i social del diretto interessato con toni alquanto accesi, ma anche ponendo dei significativi problemi etici. Da una parte c’è il titolare della farmacia che si giustifica: “da novembre ho assunto 5 collaboratrici donne e uno maschio, ma da tempo i clienti, soprattutto gli uomini più anziani, mi chiedevano di introdurre nel personale qualche figura maschile in più. Questo per poter esporre con più serenità alcuni problemi”. Dall’altra ci sono le accuse di maschilismo e misoginia che vengono rivolte al farmacista in modo piuttosto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021)un nuovo dipendente, ma deve essere. Questa la sintesi di una mail (privata) firmata dal titolare di una farmacia della provincia pisana, e destinata a un dipendente del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa. Una comunicazione che non sta solo animando le pagine di cronaca locale e i social del diretto interessato con toni alquanto accesi, ma anche ponendo dei significativi problemi etici. Da una parte c’è il titolare della farmacia che si giustifica: “da novembre ho assunto 5 collaboratrici donne e uno maschio, ma da tempo i clienti, soprattutto gli uomini più anziani, mi chiedevano di introdurre nel personale qualche figura maschile in più. Questo per poter esporre con più serenità alcuni problemi”. Dall’altra ci sono le accuse di maschilismo e misoginia che vengono rivolte alin modo piuttosto ...

Lutto ad Alassio per la scomparsa della farmacista Carolina Bianchi

