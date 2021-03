Centralizzare i vaccini è medievale | fate i nomi di chi ha sbagliato

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Noi oggi festeggiamo i 1.600 anni di Venezia, il sentir dire che è meglio... beh, mi sembra una corrente di pensiero, fuori dalla storia e fuori dalla Costituzione”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il governatore del Veneto Luca Zaia. Quindi il fatto che in questi giorni “sentiamo una costellazione di dichiarazioni contro le Regioni” gli fa anche dire che “una rondine non fa primavera” e “allo stesso modo, una dichiarazione isolata non significa una critica serrata alle Regioni”. Zaia non vuole drammatizzare l’osservazione del presidente del Consiglio sui territori che trascurerebbero “i loro anziani” a favore di una lobby o l’altra. E chiosa: “Draghi è una persona intelligente e infatti non ha sostenuto che tutte le Regioni abbiano. Siccome il piano nazionale lo devono seguire tutti, ...