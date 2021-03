CdS – Inter, buone notizie: negativi gli ultimi tamponi. Oggi altri test (Di venerdì 26 marzo 2021) buone notizie dai tamponi per l’Inter Sembra essere passato il grande momento di difficoltà in casa Inter legato alle positività di alcuni giocatori al Coronavirus. L’ultimo giro di tamponi ha dato esito negativo per il gruppo squadra che nella giornata odierna, si sottoporrà ad un nuovo giro di esami. “Giungono buone notizie dai tamponi: quelli di mercoledì erano tutti negativi. Oggi, però, l’Intero gruppo-squadra sarà sottoposto ad un nuovo giro” (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo <em>CdS</em> – Inter, buone notizie: negativi gli ultimi tamponi. ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 26 marzo 2021)daiper l’Sembra essere passato il grande momento di difficoltà in casalegato alle positività di alcuni giocatori al Coronavirus. L’ultimo giro diha dato esito negativo per il gruppo squadra che nella giornata odierna, si sottoporrà ad un nuovo giro di esami. “Giungonodai: quelli di mercoledì erano tutti, però, l’o gruppo-squadra sarà sottoposto ad un nuovo giro” (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo CdS –gli. ...

Advertising

forumJuventus : CdS-GdS- La frecciata di Pirlo e il nervosismo dell'Inter. Il tecnico: 'Noi sempre in campo', da Milano: 'Volevamo… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: CdS - Il FFP è morto, e non solo per colpa del virus. Anche l'Inter ne ha pagato lo scotto per anni - FcInterNewsit : CdS - Il FFP è morto, e non solo per colpa del virus. Anche l'Inter ne ha pagato lo scotto per anni - fcin1908it : CdS – Inter, Sanchez titolare a Bologna? Il cileno può far rifiatare Lukaku - fcin1908it : CdS – Inter, negativo anche l’ultimo giro di tamponi. Oggi altra tornata -