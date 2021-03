Cdp e Unicredit, primo basket bond di filiera: piano da 200 mln. Si parte dal settore vitivinicolo: 21 mln da 3 Pmi (Di venerdì 26 marzo 2021) Prende il via il primo “basket bond di filiera”, il programma da 200 milioni di euro complessivi che Cassa Depositi e Prestiti e Unicredit hanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese appartenenti alle filiere strategiche dell’economia italiana. “In particolare – si legge in una nota -, è stata perfezionata oggi la prima emissione, interamente dedicata alla filiera del vino, uno dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy nel mondo”. A inaugurare il programma sono tre imprese italiane attive nel settore vitivinicolo, che hanno emesso singolarmente minibond – a tasso fisso e di durata pari a 7 anni – raccogliendo risorse complessive pari a 21 milioni di euro per finanziare i ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Prende il via ildi”, il programma da 200 milioni di euro complessivi che Cassa Depositi e Prestiti ehanno lanciato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese apnenti alle filiere strategiche dell’economia italiana. “In particolare – si legge in una nota -, è stata perfezionata oggi la prima emissione, interamente dedicata alladel vino, uno dei prodotti d’eccellenza del Made in Italy nel mondo”. A inaugurare il programma sono tre imprese italiane attive nel, che hanno emesso singolarmente mini– a tasso fisso e di durata pari a 7 anni – raccogliendo risorse complessive pari a 21 milioni di euro per finanziare i ...

