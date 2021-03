Catania, Tacopina tra sogno e realtà: “Ritorno in rossazzurro del Papu Gomez? Gli ho parlato, io non scherzo” (Di venerdì 26 marzo 2021) Joe Tacopina, tra il serio e il faceto.Intervistato da "The Italian Football Poadcast", l'avvocato statunitense, prossimo a rilevare il 100% delle quote del Catania dalla SIGI - attuale proprietaria del club etneo - da tempo sogna il Ritorno del club siciliano nel calcio che conta e le tempistiche di conlcusione del Closing societario sembrano ormai mature. Nei prossimi giorni si attendono infatti le ultime ratifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate per la riduzione del debito del club etneo oltre che, l'analisi conclusiva da parte del Comune di Mascalucia, affinché l'attuale proprietà - SIGI - abbia risposta della proposta avanzata di transazione. Intanto, il magnate statunitense provoca e pensa al grande Ritorno del Papu Gomez con la maglia rossazzurra. Di seguito le parole ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021) Joe, tra il serio e il faceto.Intervistato da "The Italian Football Poadcast", l'avvocato statunitense, prossimo a rilevare il 100% delle quote deldalla SIGI - attuale proprietaria del club etneo - da tempo sogna ildel club siciliano nel calcio che conta e le tempistiche di conlcusione del Closing societario sembrano ormai mature. Nei prossimi giorni si attendono infatti le ultime ratifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate per la riduzione del debito del club etneo oltre che, l'analisi conclusiva da parte del Comune di Mascalucia, affinché l'attuale proprietà - SIGI - abbia risposta della proposta avanzata di transazione. Intanto, il magnate statunitense provoca e pensa al grandedelcon la maglia rossazzurra. Di seguito le parole ...

