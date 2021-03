Caso Tamponi Lazio, mano leggera della Procura FIGC: oggi la sentenza (Di venerdì 26 marzo 2021) mano leggera da parte della Procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il Caso Tamponi Lazio, per la società di Claudio Lotito è stata chiesta solo un’ammenda oltre l’inibizione di presidente e medici sociali: oggi la sentenza Ammonta a duecentomila euro di multa alla Società Sportiva Lazio, a 13 mesi e 10 giorni di inibizione per il presidente del Club Claudio Lotito e 16 mesi ciascuno per i medici sociali Fabio Rodia e Ivo Pulcini la richiesta di condanna da parte della Procura federale della FIGC per il Caso Tamponi. E’ quanto emerge dalle agenzie di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 26 marzo 2021)da partefederaleFederazione Italiana Giuoco Calcio per il, per la società di Claudio Lotito è stata chiesta solo un’ammenda oltre l’inibizione di presidente e medici sociali:laAmmonta a duecentomila euro di multa alla Società Sportiva, a 13 mesi e 10 giorni di inibizione per il presidente del Club Claudio Lotito e 16 mesi ciascuno per i medici sociali Fabio Rodia e Ivo Pulcini la richiesta di condanna da partefederaleper il. E’ quanto emerge dalle agenzie di ...

Advertising

ZZiliani : Due casi giuridici rendono thrilling il finale di Serie A: il caso #tamponi-#Lazio a processo domani e il caso… - ZZiliani : Okay, il prezzo è giusto. Una bella multa al club (avessi detto!) e un’inibizione al dirigente maggiormente implica… - ZZiliani : Il processo alla #Lazio per il caso #tamponi è cominciato. Più ancora di #Lotito, a rischio inibizione, ad essere p… - agguerrito : RT @NoireButterfly_: Per i #tamponi dei Lotiters (salute pubblica) una multa, per il 'caso' #Suarez (il nulla cosmico) devono indagare caso… - Gianfry74 : RT @Mau_Romeo: Guardo le richieste per il caso tamponi della Lazio e provo a pensare se fosse successo alla Juventus... Penso a come sarebb… -