Caso tamponi Lazio, avvocato Gentile: «Nessuna responsabilità»

Oggi si tiene l'udienza relativa al Caso tamponi della Lazio: ecco la difesa del legale dei biancocelesti, l'avvocato Gentile

L'avvocato Gentile, legale della Lazio, presenta al Corriere dello Sport la difesa biancoceleste che andrà in scena nell'udienza odierna. «Non possono esserci attribuite responsabilità che non toccano la società come dimostrano circolari ministeriali, le note della Regione e il Protocollo UEFA. Questo processo riguarda l'intero sistema legislativo della FIGC. Mancano delle norme e alcune non sono chiare».

