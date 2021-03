Cary Fukunaga adatterà la serie fumetti Tokyo Ghost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lafantascientifica / cyberpunk dello scrittore Rick Remendersta per arrivare sullo schermo, riferisce THR, con(“True Detective,” No Time to Die) alla regia di Legendary! Remender è a bordo per scrivere l’adattamento cinematografico. Cosa ha riportato Hollywood Reporter? Hollywood Reporter precisa: “è ambientato nel 2089, quando l’umanità è diventata completamente dipendente dalla tecnologia come fuga dalla realtà. La storia segue le forze di pace Debbie Decay e Led Dent, che lavorano nelle isole di Los Angeles e ricevono un lavoro che li porterà nell’ultimo paese senza tecnologia sulla Terra: la nazione giardino di“. Laa ...

(No Time to Die) adatterà il fumetto Tokyo Ghost di Rick Remender e Sean Gordon Murphy per il grande schermo. Il regista di True Detective e del prossimo James Bond No Time to Die adatterà il fumetto di Remender e Murphy sull'umanità completamente soggiogata dalla tecnologia Tokyo Ghost.