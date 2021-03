Carlo e Sofia di Svezia sono di nuovo genitori | è nato il terzo figlio

(Di venerdì 26 marzo 2021)didiventatiper la terza volta. A dare il lieto annuncio è la Casa Reale con una nota ufficiale pubblicata sul sito del Palazzo. Nel documento si legge: “L’ufficio del Maresciallo del Regno è lieto di annunciare che la Sua Altezza Reale, la Principessaha dato alla luce un maschio sano, venerdì 26 marzo alle 11.19 al Danderyd Hospital”. E in nota si precisa che mamma e bebè stanno bene.di, che sisposati nel 2015, hanno altri due figli, Alexander e Gabriel, rispettivamente di 4 e tre anni. Dunque, si aggiunge alla famiglia un altro maschietto il cui nome ancora non è noto. L’annuncio della terza gravidanza è arrivato nel dicembre 2020, una notizia ...

