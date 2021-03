Carenze di organico per la giustizia Mandati dal ministero 10 rinforzi (Di venerdì 26 marzo 2021) di Carlo D'Elia Negli uffici del Tribunale di Lodi la carenza di personale sfiora il 40%. Su 68 addetti previsti, con figure professionali che variano dai dirigenti all'ausiliario, sono 42 le persone ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 marzo 2021) di Carlo D'Elia Negli uffici del Tribunale di Lodi la carenza di personale sfiora il 40%. Su 68 addetti previsti, con figure professionali che variano dai dirigenti all'ausiliario, sono 42 le persone ...

ir8lotus : @HuffPostItalia Veramente assurdo, al sud c’è già un superaffollamento di gente che non fa nulla, al nord dove ci p… - Luciateofili : @mara_carfagna @renatobrunetta Signori Ministri perchè non partire dalla ricognizione di Idonei di graduatorie scad… - Luciateofili : @mara_carfagna @renatobrunetta Signor Ministro perchè non partire dalla ricognizione degli Idonei delle graduatorie… - Luciateofili : @renatobrunetta @repubblica Signor Ministro perchè non partire dalla ricognizione degli Idonei delle graduatorie sc… - RFlamma : RT @Luciateofili: @renatobrunetta @ProvinceItalia Signor Ministro perchè non partire dalla ricognizione degli Idonei delle graduatorie scad… -

Marsala, incontro al Comune con i sindacati Su riassetto dell'organico comunale e concorsi pubblici si è invece soffermato il vice sindaco Ruggieri, rappresentando quelle che sono le carenze di personale, soprattutto con riguardo alle ...

Trecento assunzioni di laureati in Regione, Caronia “Risposta a carenze di organico” Un articolo della finanziaria regionale approvato all’Ars ha disposto 300 assunzioni di laureati in materie giuridiche, tecnico-ambientali o economiche, per rinforzare per un periodo di tre anni ...

