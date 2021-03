Carceri sudamericane e abusi sessuali | il caso della detenuta uccisa in Venezuela

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il 13 marzo scorso, Daniela Geraldine Figueredo Salazar è deceduta per una ferita d’arma da fuoco riportata in faccia alla stazione municipale di polizia di Zamora a Guatire. La tragica mortegiovane ha scoperchiato il vaso di pandora del sistema penitenziariono, un sistema che nasconde la sistematicità di comportamentivi e violenti da parte degli agenti. Secondo l’associazione ‘Una ventana a la libertad‘ (‘Una finestra sulla libertà’) che si occupa dei diritti dei detenuti, molte detenute del carcere sono state costrette più volte ad avere rapporticon gli ufficiali di prigione, organizzati a loro volta da un ufficiale più anziano. Una teste in forma anonima accusa: “Lui è quello che ci ha costretto ad avere rapportisia con cui che con gli altri ufficiali”. ...

