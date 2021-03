Canale di Suez, si lavora per liberare il cargo bloccato (Di venerdì 26 marzo 2021) Il traffico potrebbe essere bloccato per settimane Il Canale di Suez è letteralmente bloccato. Nella giornata di martedì, nello stretto Canale che divide l’Africa dalla penisola del Sinai si è incagliato il cargo della Ever Given (nel corso di una tempesta di sabbia) che trasportava merci da Asia a Europa. Nonostante il pronto intervento e l’aiuto fornito da tutte la autorità locali e marittime il cargo è ancora lì e sono anche arrivate le scuse del proprietario giapponese della nave. “Siamo determinati a continuare a lavorare sodo per risolvere questa situazione al più presto possibile”, scrive la Shoei Kisen Kaisha Ltd. “Vorremmo scusarci con tutte le parti colpite da questo incidente, comprese le navi in viaggio e che avevano pianificato di passare ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Il traffico potrebbe essereper settimane Ildiè letteralmente. Nella giornata di martedì, nello strettoche divide l’Africa dalla penisola del Sinai si è incagliato ildella Ever Given (nel corso di una tempesta di sabbia) che trasportava merci da Asia a Europa. Nonostante il pronto intervento e l’aiuto fornito da tutte la autorità locali e marittime ilè ancora lì e sono anche arrivate le scuse del proprietario giapponese della nave. “Siamo determinati a continuare are sodo per risolvere questa situazione al più presto possibile”, scrive la Shoei Kisen Kaisha Ltd. “Vorremmo scusarci con tutte le parti colpite da questo incidente, comprese le navi in viaggio e che avevano pianificato di passare ...

