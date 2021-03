Canale di Suez: portacontainer incagliata blocca il passaggio a centinaia di navi (Di venerdì 26 marzo 2021) La portacontainer Ever Given blocca il Canale di Suez creando un ingorgo per centinaia di navi. Fervono i lavori per disincagliare la nave e liberare il Canale Martedì mattina la nave portacontainer Ever Given si è incagliata nel Canale di Suez a causa di una tempesta di sabbia. La nave giace ora di traverso nel Canale, creando un blocco per centinaia di navi, che attendono inutilmente di poter transitare. Il blocco potrebbe durare anche settimane, stando alle dimensioni ciclopiche della nave e al fatto che è a pieno carico. Le ripercussioni per il commercio mondiale si sono già fatte sentire: il Canale di Suez è un ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021) LaEver Givenildicreando un ingorgo perdi. Fervono i lavori per disincagliare la nave e liberare ilMartedì mattina la naveEver Given si èneldia causa di una tempesta di sabbia. La nave giace ora di traverso nel, creando un blocco perdi, che attendono inutilmente di poter transitare. Il blocco potrebbe durare anche settimane, stando alle dimensioni ciclopiche della nave e al fatto che è a pieno carico. Le ripercussioni per il commercio mondiale si sono già fatte sentire: ildiè un ...

Advertising

Davide : Per chi ha visto la straordinaria immagine della ruspetta accanto alla nave Ever Given (cioè chiunque), un po’ di p… - andreabettini : La nave portacontainer che blocca il Canale di Suez vista ieri dal satellite #Sentinel2 di @CopernicusEU - andreabettini : Il satellite #Sentinel1 di @CopernicusEU mostra 78 navi in attesa solo all'imbocco Sud del Canale di Suez: la nave… - 19marino74 : RT @baffi_francesco: Canale di Suez bloccato. Perché non chiamare Fontana, Moratti & Bertolaso per risolvere il problema? #FontanaDimettiti… - Gio_Scorza : RT @LieraMarco: Poi basta che un datacenter vada a fuoco in Francia o una nave si incagli nel canale di Suez per azzerare tutto. Come dice… -