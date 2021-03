Canale di Suez, il blocco durerà settimane. Un danno da 9,6 miliardi al giorno (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Canale di Suez, una delle vie d'acqua più importanti al mondo, è rimasto bloccato per il terzo giorno consecutivo a causa del porta - container gigante Ever Given, 'spiaggiatosi' su uno dei suoi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Ildi, una delle vie d'acqua più importanti al mondo, è rimasto bloccato per il terzoconsecutivo a causa del porta - container gigante Ever Given, 'spiaggiatosi' su uno dei suoi ...

Advertising

Davide : Per chi ha visto la straordinaria immagine della ruspetta accanto alla nave Ever Given (cioè chiunque), un po’ di p… - andreabettini : La nave portacontainer che blocca il Canale di Suez vista ieri dal satellite #Sentinel2 di @CopernicusEU - RaiNews : Si è già creato un ingorgo di circa 200 navi all'imbocco del canale attraverso cui transita circa il 12% del commer… - BruNO16503135 : @Nicoletta7692 Ci blocco il canale di Suez - SILVIA71412470 : RT @CicRosina: strano che l'Egitto non chiami Bertolaso per liberare il canale di Suez -