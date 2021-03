Canale di Suez bloccato, Egitto: “Navigazione riprenderà entro 72 ore”. Bloomberg: “Costosi ritardi per le aziende europee” (Di venerdì 26 marzo 2021) Resta chiuso al traffico in entrambe le direzioni il Canale di Suez, bloccato da quattro giorni dalla portaerei ‘Ever Given’ che si è incagliata ostacolando così la circolazione delle navi. Il proprietario giapponese della gigantesca nave cargo – da 220mila tonnellate per 400 metri di lunghezza – Shoei Kisen, ha però dichiarato che “domani sera, ora del Giappone” verrà rimossa, anche se ha specificato di non riuscire “a prevedere quando avrà buon esito il lavoro di rimozione” della nave. Anche Mohab Mamish, ex-presidente dell’Authority del Canale di Suez e consigliere per i porti marittimi del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, ha dichiarato ieri sera che “la Navigazione marittima riprenderà entro 48-72 ore al massimo”. La Turchia offre aiuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Resta chiuso al traffico in entrambe le direzioni ildida quattro giorni dalla portaerei ‘Ever Given’ che si è incagliata ostacolando così la circolazione delle navi. Il proprietario giapponese della gigantesca nave cargo – da 220mila tonnellate per 400 metri di lunghezza – Shoei Kisen, ha però dichiarato che “domani sera, ora del Giappone” verrà rimossa, anche se ha specificato di non riuscire “a prevedere quando avrà buon esito il lavoro di rimozione” della nave. Anche Mohab Mamish, ex-presidente dell’Authority deldie consigliere per i porti marittimi del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, ha dichiarato ieri sera che “lamarittima48-72 ore al massimo”. La Turchia offre aiuto ...

