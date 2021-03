Canale di Suez - Anche il mondo dellauto pagherà le conseguenze del blocco (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 2020 è stato uno dei peggiori anni nella storia del settore automobilistico europeo per colpa della pandemia da coronavirus, ma Anche il 2021 sta presentando molteplici difficoltà: le continue misure restrittive imposte dalle autorità per frenare la nuova ondata di contagi, il calo della domanda, la crisi dei semiconduttori e il rincaro delle materie prime causano incertezze e volatilità. Nelle ultime ore il quadro si è reso ancor più negativo alla luce di quanto sta avvenendo nel Canale di Suez, dove una nave portacontainer si è arenata bloccando una delle rotte più importanti al mondo per il traffico marittimo: il Canale interessa il 12% del commercio globale e viene attraversato ogni giorno da almeno 50 navi cargo e da un terzo delle portacontainer di grandi dimensioni (le cosiddette Panamax). ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 2020 è stato uno dei peggiori anni nella storia del settore automobilistico europeo per colpa della pandemia da coronavirus, mail 2021 sta presentando molteplici difficoltà: le continue misure restrittive imposte dalle autorità per frenare la nuova ondata di contagi, il calo della domanda, la crisi dei semiconduttori e il rincaro delle materie prime causano incertezze e volatilità. Nelle ultime ore il quadro si è reso ancor più negativo alla luce di quanto sta avvenendo neldi, dove una nave portacontainer si è arenata bloccando una delle rotte più importanti alper il traffico marittimo: ilinteressa il 12% del commercio globale e viene attraversato ogni giorno da almeno 50 navi cargo e da un terzo delle portacontainer di grandi dimensioni (le cosiddette Panamax). ...

