Campania | il bollettino Covid | 1 947 positivi | tasso al 10 | 4%

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus.del giorno: 1.947 (*) di cui Asintomatici: 1.250 (*) Sintomatici: 697 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 18.599 Tamponi antigenici del giorno: 3.394 ?Deceduti: 42 (**)? Totale deceduti: 5.158 Guariti: 2.894 Totale guariti: 226.818 ** 24 deceduti nelle ultime 48 ore, 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 181 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.586 * Posti lettoe Offerta ...

La Regioneattraverso un comunicato ha fatto il punto della situazione per quanto concerne le vaccinazioni. Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni inaggiornati alle ore 12 del 26 marzo 2021. Complessivamente la somministrazione della 1° dose ha superato il mezzo milione di cittadini (506.658); con la seconda dose sono stati vaccinati 233.I nostri dati, quelli della, sono trasparenti. E li trasmetteremo ogni giorno verso con unquotidiano. Stiamo procedendo celermente con personale sanitario, over 80, forze dell'...La Campania registra un aumento con 1.947 positivi nelle ultime 24 ore, di cui 1.250 asintomatici e 697 sintomatici. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.In Campania i positivi al Covid-19 sono 1.947 (20.410 in 10 giorni) con 42 morti. Vaccinazioni, arriva il russo Sputnik. Scuola, in classe dopo Pasqua ...