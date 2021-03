Campania compra vaccino Sputnik, social scatenati su De Luca (Di venerdì 26 marzo 2021) La Campania compra il vaccino Sputnik contro il Covid dalla Russia e i social si accendono. L’hashtag #DeLuca, dal nome del governatore campano Vincenzo De Luca, va subito in tendenza e scatena la fantasia del popolo del web tra ironia, critiche, applausi e considerazioni di varia natura sull’accordo raggiunto ancora prima del via libera di Ema e Aifa al vaccino russo. “Che farà ora De Luca, si inietterà pure Sputnik?”, dice un utente su Twitter riferendosi alle polemiche seguite alla decisione del presidente della Campania di essere tra i primi a sottoporsi al vaccino contro il Coronavirus. “Spoiler: oggi pomeriggio De Luca annuncerà l’acquisto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Lailcontro il Covid dalla Russia e isi accendono. L’hashtag #De, dal nome del governatore campano Vincenzo De, va subito in tendenza e scatena la fantasia del popolo del web tra ironia, critiche, applausi e considerazioni di varia natura sull’accordo raggiunto ancora prima del via libera di Ema e Aifa alrusso. “Che farà ora De, si inietterà pure?”, dice un utente su Twitter riferendosi alle polemiche seguite alla decisione del presidente delladi essere tra i primi a sottoporsi alcontro il Coronavirus. “Spoiler: oggi pomeriggio Deannuncerà l’acquisto ...

rugiada71 : RT @TgLa7: #Vaccini: la Campania compra lo Sputnik. Accordo congelato in attesa ok Ema. De Luca: grazie ad ambasciata - RaiNews : #coronavirus l'accordo siglato dalla #Campania per l'acquisto di #SputnikV resta congelato in attesa del via libera… - DivinumV : #Vaccini: la Campania compra lo Sputnik. #DeLuca :' Dosi anche ai turisti' - infoitinterno : Vaccini, Zaia: Campania compra Sputnik? Avevo ragione io - ciropellegrino : I piani vaccinali sono nazionali. Dire che la #Campania compra il vaccino #Sputnik non è corretto. E peraltro è una… -