Campania, arriva il vaccino Sputnik: chiuso l’accordo tra Regione e i russi (Di venerdì 26 marzo 2021) Il vaccino Sputnik arriva in Campania. La Regione guidata da Vincenzo De Luca ha infatti firmato un contratto con la Human Vaccine, rappresentato dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). l’accordo emerge, come scrive Repubblica, da una determina della Soresa, la società L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilin. Laguidata da Vincenzo De Luca ha infatti firmato un contratto con la Human Vaccine, rappresentato dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif).emerge, come scrive Repubblica, da una determina della Soresa, la società L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

