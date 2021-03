Cambiano i colori delle regioni da martedì 30 marzo | i dati

(Di venerdì 26 marzo 2021) Alessandro Nunziatida30a seguito della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il ministro della Salute Roberto Speranza. In attesa della firma dell’ordinanza, siamo in grado di anticipare i cambi colore, che questa volta avverano30e non lunedì 29. Il motivo dello slittamento, come Improntaunika.it.

Advertising

LuciaDonati46 : Neanche i colori moda cambiano così spesso. ???? - morry74 : Perché questa volta i colori delle regioni cambiano martedì - infoitinterno : Covid - Lazio verso l'arancione: ecco come cambiano i colori delle regioni - zazoomblog : Regioni perché i colori cambiano martedì Il monitoraggio: l’Rt nazionale scende a 108 - #Regioni #perché… - Quotidianinet : Oggi le regioni cambiano colore. Chi passa in zona rossa e arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiano colori

Vedi anche: Zona gialla lontana, comedopo Pasqua e quali regioni rischianoCon il nuovo monitoraggio Issancora idelle Regioni con alcune che restano in zona rossa e altre che da zona arancione passano in zona rossa. Ce ne sono poi altre che invece da zona rossa passano in zona arancione ...[CORONAVIRUS] Il Veneto e la provincia di Rovigo resteranno in zona rossa, ci sono 254 positivi su 100mila abitanti, lo ha annunciato il presidente Zaia che si è scusato per le code e i ritardi nei ce ...Lazio in arancione, Valle d'Aosta e Veneto in zona rossa. La Calabria resta arancione e la Campania fa segnare per la prima settimana dati da arancione. Niente da fare per le altre ...