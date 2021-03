Calo demografico | Istat | “Nel 2020 il Covid ha peggiorato la tendenza Oltre all’aumento dei decessi | nuovo minimo storico di nascite”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Nelsi registra undidall’unità d’Italia e un massimodidal secondo dopoguerra. Gli effetti negativi prodotti dalhanno amplificato laal declino di popolazione in atto dal 2015. Lo rileva l’nel report “La dinamica demografica durante la pandemia-19- anno”, in cui l’Istituto segnala che al 31 dicembrela popolazione residente è inferiore di quasi 384mila unità rispetto all’inizio dell’anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 la popolazione residente in Italia era diminuita di quasi 189mila unità. Nelle ...

