CALDO RECORD a fine Marzo. Punte incredibili fino a 35 gradi, ecco quando (Di venerdì 26 marzo 2021) Il periodo tra Marzo e aprile è spesso caratterizzato dall’alternarsi di coda invernali a fiammate di CALDO da vero e proprio anticipo d’estate. Quest’anno, nel cuore di Marzo, abbiamo vissuto il ritorno del grande freddo, mentre ora si profila l’arrivo del primo CALDO di stagione. Nella terza decade di Marzo possono verificarsi addirittura le prime fiammate di CALDO d’africa. Uno degli episodi più eclatanti si ebbe nel 2001. Aria molto calda africana interessò tutta l’Italia, con temperature da piena estate. L’avvezione calda iniziò a manifestare i suoi effetti proprio dall’equinozio di primavera. L’invasione calda africana del giorno 24 Marzo 2001, con isoterme fino a +20°C sulle due Isole Maggiori a 1500 metri d’altezza, valori degni di una vera ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 26 marzo 2021) Il periodo trae aprile è spesso caratterizzato dall’alternarsi di coda invernali a fiammate dida vero e proprio anticipo d’estate. Quest’anno, nel cuore di, abbiamo vissuto il ritorno del grande freddo, mentre ora si profila l’arrivo del primodi stagione. Nella terza decade dipossono verificarsi addirittura le prime fiammate did’africa. Uno degli episodi più eclatanti si ebbe nel 2001. Aria molto calda africana interessò tutta l’Italia, con temperature da piena estate. L’avvezione calda iniziò a manifestare i suoi effetti proprio dall’equinozio di primavera. L’invasione calda africana del giorno 242001, con isotermea +20°C sulle due Isole Maggiori a 1500 metri d’altezza, valori degni di una vera ...

Advertising

sportli26181512 : MotoGP, GP Qatar. Tra sabbia e caldo, il circuito di Losail è impegnativo per le gomme: La sabbia del deserto e le… - PopolariPiemont : La siccità batte ogni record Le ricorrenti stagioni di #siccità e delle ondate di caldo in #Europa dal 2014 in poi… - BELLISS16414189 : RT @3BMeteo: ?? Prosegue il caldo anomalo sulla Penisola Arabica. Ieri +44,6°C in Kuwait, record per il mese di Marzo per tutta la Penisola… - meteoeradar : In kuwait è record per il mese di Marzo!! Registrata una temperatura di +44.6° #Kuwait #Penisolaarabica #caldo… - Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: ?? Prosegue il caldo anomalo sulla Penisola Arabica. Ieri +44,6°C in Kuwait, record per il mese di Marzo per tutta la Penisola… -