Caldirola | “Il nostro vero campionato inizia dopo la sosta”

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Lucaè stato tra i grandi protagonisti della vittoria allo Stadium contro la Juventus. Il difensore del Benevento ha parlato della domenica perfetta vissuta a Torino svelando anche quello che è stato l’umore con il quale lui e i suoi compagni avevano approcciato al match con la squadra di Pirlo. “Siamo entrati in campo con una spensieratezza tale da farci giocare meglio – ha dichiarato il centrale ai microfoni di calciomercato.it -. Ci siamo detti che avremmo affrontato una squadra fortissima ma pensando anche che ilsarebbetola, contro il Parma. L’obiettivo era fare il possibile per ben figurare, ma mai ci saremmo aspettati di riuscire a sbancare lo Stadium, per giunta senza ...

Alla CMIT TV, ospite d'eccezione Luca Caldirola, difensore del Benevento, che ritrova il nostro Andrea Gariboldi, amico d'infanzia ... In diretta a CMIT TV, è intervenuto Luca Caldirola, difensore del Benevento reduce dallo ... dovuta al fatto che affrontavamo una squadra fortissima. Il nostro campionato inizierà dopo la sosta, dalla ...