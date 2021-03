Calciomercato | Veretout verso il rinnovo con la Roma | niente Napoli per il centrocampista

Advertising

cn1926it : #Veretout, niente #Napoli: il francese pronto a rinnovare con la #Roma – #CdS - tuttonapoli : Niente Napoli per Veretout: pronto il rinnovo con la Roma con aumento, le cifre - MondoNapoli : CDS - Sfuma il primo obiettivo sul mercato: Veretout resta alla Roma! Le parole del suo agente -… - PagineRomaniste : #Veretout, il futuro è #Roma #ASRoma #Calciomercato #CorrieredelloSport - romaforever_it : Calciomercato Roma, l'agente di Veretout: 'Niente Napoli, sta bene qui. Rientra dopo la sosta'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Veretout

Nei mesi scorsi abbiamo parlato di rinnovo , per cui credo che sia impossibile chevenga al Napoli.' L'agente ha poi aggiunto una previsione anche su Paulo Fonseca, che negli ultimi giorni è ...Commenta per primo L'obiettivo dello staff è di rimettere in gruppo Smalling,e Mkhitaryan già a partire dalla prossima settimana, quella che porterà al match con il Sassuolo, antipasto di Ajax - Roma. Per i primi due c'è maggiore ottimismo, ancora in bilico la ...Blog Calciomercato.com: Come in una partita di calcio, Pallotta abbandona lo stadio. Il solito, perché di quello nuovo c’è solo il disegno su carta. Mentre si ...L'agente Giuffredi ha incontrato Tiago Pinto un mese fa ed è emersa la volontà comune di andare avanti insieme ...