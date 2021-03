Calciomercato Milan – Il Torino chiede 25 milioni per Singo | News (Di sabato 27 marzo 2021) Le ultime notizie sul Calciomercato del Milan. Nelle ultime ore il Milan ha mostrato interesse per Singo: il Torino chiede 25 milioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 marzo 2021) Le ultime notizie suldel. Nelle ultime ore ilha mostrato interesse per: il25

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Strategie future e possibili trattative nelle parole di Franco #Baresi - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, prima scelta del #Milan in caso di mancato rinnovo con #Donnarumma - PianetaMilan : - calciomercatoit : ????#Milan - #Calhanoglu consiglia ad #Hauge di restare in rossonero! ??#CMITmercato - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, tensione per il rinnovo di #Donnarumma: l'offerta e la maxi commissione di #Raiola -