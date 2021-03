Calciomercato Manchester United, si complica il rinnovo di Bailly: L’ivoriano è infelice e vorrebbe cambiare squadra (Di sabato 27 marzo 2021) Eric Bailly e il Manchester United con ogni probabilità si separeranno a fine stagione.VIDEO Manchester United, Solskjaer sul futuro di Pogba: “Non sentiamo le voci, Paul contro il Milan ha dimostrato una cosa”Il centrale ivoriano sarebbe stanco del poco spazio concessogli e avrebbe rifiutato l'estensione contrattuale. Bailly è apparso scontento e demotivato, nonostante si trovi bene a Manchester ed abbia un ottimo rapporto con i tifosi, il feeling con Ole Gunnar Solskjær si starebbe rapidamente deteriorando.VIDEO Milan-Manchester United, Deschamps: “Pogba? So che giocherà, sta lavorando bene”Delle indiscrezioni delle ultime ore danno il difensore ivoriano già in uscita questa estate nonostante il contratto sia in scadenza nel 2022. ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Erice ilcon ogni probabilità si separeranno a fine stagione.VIDEO, Solskjaer sul futuro di Pogba: “Non sentiamo le voci, Paul contro il Milan ha dimostrato una cosa”Il centrale ivoriano sarebbe stanco del poco spazio concessogli e avrebbe rifiutato l'estensione contrattuale.è apparso scontento e demotivato, nonostante si trovi bene aed abbia un ottimo rapporto con i tifosi, il feeling con Ole Gunnar Solskjær si starebbe rapidamente deteriorando.VIDEO Milan-, Deschamps: “Pogba? So che giocherà, sta lavorando bene”Delle indiscrezioni delle ultime ore danno il difensore ivoriano già in uscita questa estate nonostante il contratto sia in scadenza nel 2022. ...

