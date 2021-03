Calciomercato Juventus | mossa senza precedenti per Dybala? 

(Di venerdì 26 marzo 2021)Juve, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena a fine stagione per Paulo Dybala. Ecco cosa si sta valutando Bivio Dybala in casa. In attesa di capire cose ne sarà del futuro bianconero tra Andrea Pirlo e l’intero progetto attuale, la Vecchia Signora è chiamata a fare già i conti per il talento L'articolo proviene da Inews.it.

Commenta per primo Anche dalla stampa inglese arrivano conferme: Aaron Ramsey può lasciare laa fine stagione per tornare in Premier League. West Ham, Aston Villa e Crystal Palace hanno messo il gallese nel mirino.L'errore più grave e letale commesso negli anni è che, nell'immaginario generale e da proclami societari, ogni settembre laparta per vincere la Coppa Campioni e se questo non accade è una ...Calciomercato Juve, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena a fine stagione per Paulo Dybala. Ecco cosa si sta valutando ...La punta portoghese sarebbe pronto a rimanere a Torino ma vorrebbe l'acquisto della punta francese, già suo compagno al Real ...